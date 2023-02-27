Видео: фанаты «ПСЖ» в окружении файеров посвятили Мбаппе песню после разгрома «Марселя»
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Болельщики французского «ПСЖ» устроили красочное шоу для игроков команды и персонально нападающего Килиана Мбаппе после разгромной победы над «Марселем» в Лиге 1 (3:0).
Футболисты «ПСЖ», среди которых был и сам Мбаппе, вышли к болельщикам после матча. Те же устроили для своих любимцев настоящее шоу с файерами и песнями, одна из которых была посвящена Мбаппе.
24-летний Мбаппе в матче с «Марселем» забил два гола и сделал одну результативную передачу на Лионеля Месси. Дубль француза позволил ему сравняться по забитым мячам с лучшим бомбардиром парижан в истории, Эдинсоном Кавани. У обоих нападающих стало по 200 голов. Всего в текущем сезоне Килиан Мбаппе отметился 29 забитыми мячами в 29 сыгранных матчах за «ПСЖ».
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