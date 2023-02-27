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«Уверен, решение принимал сам». Юрий Газзаев — о продлении контракта Головина с «Монако»

«Уверен, решение принимал сам». Юрий Газзаев — о продлении контракта Головина с «Монако»
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Российский тренер Юрий Газзаев прокомментировал продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако» до 2026 года.

«Очевидно, это большое обоюдное доверие, тем более если нет пункта об отступных. Значит, такой контакт с президентом Рыболовлевым, что немаловажно. Видно, Саше во Франции комфортно, хотя были разговоры об Англии и Германии. Наверняка с кем-то советовался, но решение, уверен, принимал сам»,— приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Головин выступает в составе «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за монегасков 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач (все в рамках французского чемпионата).

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