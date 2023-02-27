Гранат — о решении Головина остаться в «Монако»: лучше синица в руках, чем журавль в небе

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат отреагировал на продление контракта с «Монако» российского полузащитника Александра Головина. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона-2025/2026.
«Если у него каких-то конкретных предложений из других клубов не было, то правильно поступил. Наверное, не было каких-то конкретных предложений. Лучше с синицей в руках, чем журавль в небе. Тем более Саша один из лидеров и старожилов в команде», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».
В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.
- 27 февраля 2023
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