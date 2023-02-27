В «Волге» подтвердили, что Дзюба мог подписать контракт, чтобы сыграть с «Зенитом»
Поделиться
Пресс-аташе «Волги» Олег Савинов подтвердил, что ульяновская команда могла подписать краткосрочный контракт с форвардом Артёмом Дзюбой, чтобы он сыграл в Кубке России со своим бывшим клубом — «Зенитом». Ранее об этом сообщил комментатор Георгий Черданцев.
«Была договорённость и переговоры о том, что Дзюба может сыграть за «Волгу» в матче Кубка России с «Зенитом». Джентльменское соглашение на уровне руководства было. Это было бы исключительно на один матч. Эта история из серии Павлюченко и «Уфы». Если бы мы играли, например, с «Торпедо», то, наверное, даже не было бы переговоров. Это была просто красивая история», — приводит слова Савинова «Спорт-экспресс».
В минувшее трансферное окно Дзюба стал игроком «Локомотива».
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
22:07
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:14
-
21:10
-
21:05
-
21:05
-
20:56
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:29
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:18
-
19:15
Партнерский контент