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В «Волге» подтвердили, что Дзюба мог подписать контракт, чтобы сыграть с «Зенитом»

В «Волге» подтвердили, что Дзюба мог подписать контракт, чтобы сыграть с «Зенитом»
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Пресс-аташе «Волги» Олег Савинов подтвердил, что ульяновская команда могла подписать краткосрочный контракт с форвардом Артёмом Дзюбой, чтобы он сыграл в Кубке России со своим бывшим клубом — «Зенитом». Ранее об этом сообщил комментатор Георгий Черданцев.

«Была договорённость и переговоры о том, что Дзюба может сыграть за «Волгу» в матче Кубка России с «Зенитом». Джентльменское соглашение на уровне руководства было. Это было бы исключительно на один матч. Эта история из серии Павлюченко и «Уфы». Если бы мы играли, например, с «Торпедо», то, наверное, даже не было бы переговоров. Это была просто красивая история», — приводит слова Савинова «Спорт-экспресс».

В минувшее трансферное окно Дзюба стал игроком «Локомотива».

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Источник: Дзюба мог подписать краткосрочный контракт с «Волгой», чтобы сыграть с «Зенитом»
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