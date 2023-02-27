Источник: Дзюба мог подписать краткосрочный контракт с «Волгой», чтобы сыграть с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба, который пополнил состав железнодорожников зимой, мог перейти в ульяновскую «Волгу», чтобы сыграть со своей бывшей командой — «Зенитом».

«Мне рассказали такую историю. До последнего момента был вариант, что Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита». Если бы он не подписал контракт с «Локомотивом», у него, насколько я знаю, была договорённость с Ульяновском, что, вполне возможно, они заключат с ним контракт, короткий, на один матч, чтобы Артём вышел и сыграл против «Зенита». Насколько я знаю, Артём был не против такого варианта, но он подписал соглашение с «Локомотивом», и о «Волге» речи не могло идти», — сказал комментатор Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» в кубковом матче обыграл «Волгу» со счётом 3:0.