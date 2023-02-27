Лантратов — о пенальти «Спартака»: если бы Дзюба был в воротах, то тоже бы выручил
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, что форвард Артём Дзюба подсказывал ему, куда нужно прыгать во время исполнения пенальти спартаковцами в матче Кубка России (2:4). В ворота железнодорожников было назначено два 11-метровых, первый из которых форвард «Спартака» Квинси Промес не забил, а во время исполнения второго Лантратов вышел из ворот до удара, из-за чего экс-игрок сборной Нидерландов исполнял пенальти заново. С третьей попытки Промес был точен.
«Дзюба во время игры подходил и шутил. Если бы он был в воротах во время пенальти, то тоже бы угадал и выручил. Подходил ко мне? Подсказывал и шутил — три раза угадал. Голкипер? Ну да!» — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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