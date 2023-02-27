Лантратов: вопросов по судейству нет. Счёт со «Спартаком» отражает уровень «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов подвёл итоги кубкового матча со «Спартаком» (2:4), а также оценил уровень судейства в минувшем матче.

«Счёт отображает наш уровень на сегодняшний момент. Уступили в единоборствах — «Спартак» был сильнее на каждом участке в какой-то степени.

Судейство? Не ко мне вопрос. Не было ощущения, что пенальти будут бить, пока не забьют. Лично у меня вопросов к судейству нет. Я не возмущался перебиванию пенальти. Мне просто интересно было: после удара я сделал шаг или во время удара. Пока не видел — посмотрим. По ощущениям не почувствовал», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.