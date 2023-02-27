Мартинес стал лучшим вратарём года по версии ФИФА

В Париже продолжается церемония вручения наград The Best FIFA. Лучшим вратарём года был признан игрок «Брайтона» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Мартинес выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим вратарём турнира. Его команда обыграла в финале сборную Франции, а Эмилиано отбил один из послематчевых пенальти. Также голкипер отразил два 11-метровых удара в серии пенальти четвертьфинального матча турнира со сборной Нидерландов. В трёх матчах чемпионата мира Мартинес отыграл «на ноль»: с Мексикой (2:0), с Польшей (2:0) и с Хорватией (3:0).