Абаскаль объяснил замену Зиньковского в перерыве матча «Спартака» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему заменил полузащитника Антона Зиньковского на форварда Павла Мелёшина в перерыве ответной игры 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2).
«Замена Зиньковского в перерыве связана с тем, что нам не хватало именно центрального нападающего. Именно поэтому решили выпустить Мелёшина, а функции Зиньковского взял на себя Игнатов. Миша — игрок, которому важно поверить в себя, почувствовать свободу. Когда это происходит, он способен творить большие вещи. Сегодня у него это получилось», — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба.
По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» одержал победу с общим счётом 5:2 и вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.
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