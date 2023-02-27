Абаскаль объяснил замену Зиньковского в перерыве матча «Спартака» с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему заменил полузащитника Антона Зиньковского на форварда Павла Мелёшина в перерыве ответной игры 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

«Замена Зиньковского в перерыве связана с тем, что нам не хватало именно центрального нападающего. Именно поэтому решили выпустить Мелёшина, а функции Зиньковского взял на себя Игнатов. Миша — игрок, которому важно поверить в себя, почувствовать свободу. Когда это происходит, он способен творить большие вещи. Сегодня у него это получилось», — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба.

По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» одержал победу с общим счётом 5:2 и вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.