Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о победе своей команды над «Локомотивом» (4:2) в ответной игре 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). По итогам обеих встреч (5:2) красно-белые вышли в следующую стадию турнира.

«Это был уже четвёртый по счёту матч с «Локомотивом» в сезоне, что добавляло определённой сложности. К тому же это клуб с богатой историей побед, особенно в Кубке России, и зимой он укрепился. Но мы здорово показали себя. Самое важное, что меня порадовало, — это зрелость, которую мы проявили.

При этом важно обратить внимание на то, что мы пропустили два гола сразу после того, как забивали сами. Такого с нами не было прежде, и нужно понять, что произошло, чтобы подобное не повторялось. Концентрация после своих голов должна повышаться, а вышло наоборот», — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых.