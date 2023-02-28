Лионель Скалони: бесконечно благодарен игрокам сборной Аргентины

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на получение приза The Best как лучшему тренеру минувшего года.

«Хотел бы поблагодарить всех за эту награду. Это заслуга всех игроков, хочу выразить им благодарность, всем без исключения. Без них мы бы ничего не добились. Я им бесконечно благодарен. Нет ничего прекраснее, чем то, что мы заставили всех аргентинцев гордиться. Видеть всех этих людей такими счастливыми – это бесценно. Большое спасибо моей семье, именно благодаря им я сейчас там, где нахожусь», — приводит слова Скалони RMC Sport.

На церемонии ФИФА награду получил и ещё один представитель сборной Аргентины — голкипер Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года по версии организации.