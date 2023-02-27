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Лионель Скалони признан лучшим тренером года по версии ФИФА

Лионель Скалони признан лучшим тренером года по версии ФИФА
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В Париже продолжается церемония The Best FIFA. Лучшим тренером года был признан Лионель Скалони.

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив Хорхе Сампаоли. Специалист привёл аргентинцев к победе на чемпионате мира в Катаре. Его команда вышла из группы с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей с первого места, а в плей-офф на пути к финалу обыграла Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 в серии пенальти) и Хорватию (3:0). В финальном матче турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти). Победа на чемпионате мира стала для Аргентины третьей в истории.

Конкурентами Скалони в голосовании были тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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