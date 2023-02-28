Лионель Месси: этот год был безумным для меня

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал вручение награды лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

«Это прекрасно. Приятно быть в таком списке вместе с Бенземой и Килианом, которые провели выдающийся год. Для меня большая честь получить приз. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, Скалони и Мартинеса, которые присутствуют здесь. Благодарю всех, этот год был безумным для меня. Я смог осуществить свою мечту после долгой упорной борьбы. Я хотел бы поблагодарить мою семью, аргентинский народ, который интенсивно прожил тот месяц. Передаю поцелуй своим детям. Пора спать», — приводит слова Месси Marca.

Лионель Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, будучи капитаном сборной Аргентины. Он был признан лучшим игроком турнира.