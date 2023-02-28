Президент ФИФА Инфантино рассказал, что его впечатляет игра Килиана Мбаппе

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Килиан Мбаппе – один из тех игроков, за которыми идёшь на стадион. Каждый раз, когда мяч находится рядом с ним, вы знаете, что что-то произойдет. Мы ожидаем этого каждый раз, и обычно это заставляет нас мечтать. Впечатляет ли он меня? Невероятно, да. Безусловно», — приводит слова Инфантино RMC Sport.
Напомним, сегодня проходила церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Мбаппе попал в символическую сборную игроков прошлого года. Приз лучшего игрока получил аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси. Награды также получили и другие представители южноамериканской команды – Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года, а Лионель Скалони – лучшим тренером. Сборная Франции с Мбаппе встречалась со сборной Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 и уступила в серии пенальти.
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»:
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