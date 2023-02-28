Месси, Мбаппе, Бензема и Холанд — в символической сборной года по версии ФИФА

ФИФА представила свою символическую сборную на церемонии вручения премии The Best, которая является аналогом «Золотого мяча». Примечательно, что в Международной федерации футбола решили включить в сборную четырёх нападающих.

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Жоау Канселу («Бавария»/«Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия»).

Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?