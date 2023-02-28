Павлюченко назвал единственную возможную ошибку судьи в матче «Спартак» – «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».
«Всё, что мы видели на поле, если брать пенальти, то всё было по делу, не знаю где ошибался судья. Единственный вопрос – был ли пенальти на Миранчуке. Я на повторе смотрел, можно было ставить, но это на усмотрение арбитра. Может, здесь ошибка была. Когда Промес перебивал пенальти, все по правилам было.
В моменте с голом Зобнина, почему защитник не отыграл на вратаря? Не можешь ты выбить в аут, ну тогда выбей мяч на угловой и всё. Пускай «Спартак» подаёт угловой, в этом нет ничего страшного. Я считаю, что Тикнизян «привёз» второй гол, не видел там фола. Была обоюдная борьба, Игнатов не тянул руками. Согласен с судьей, который гол засчитал, Наиру надо было сыграть проще», – приводит слова Павлюченко Metaratings.
- 28 февраля 2023
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