Ранджелович — об Иванове: президента, который сидит с командой на лавке, не встречал ранее

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович признался, что ранее не встречал такого президента клуба, как Григорий Иванов. Напомним, президент «Урала» часто находится с командой на скамейке запасных во время матчей. Ранджелович подчеркнул, что Иванову небезразличен его клуб, поэтому футболисты бьются не только за эмблему, а ещё и за президента.

«Встречал такого же экспрессивного специалиста, как Григорий Иванов? Такого, кто сидит с нами на лавке, точно не видел. Но это не проблема. От босса исходит не негативная энергия — его крики поддерживают команду! Мы можем даже не слышать его со скамейки, но знаем, что должны отдаваться полностью. Бьёмся ещё и за Иванова. «Урал» ему небезразличен, это его страсть», — приводит слова Ранджеловича Sport24.