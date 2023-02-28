Лахиялов: Хиддинк был недоволен тем, что «Анжи» приобрёл Кокорина, а не Павлюченко

Экс-игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов вспомнил, как во время его выступлений за махачкалинский клуб тренер команды Гус Хиддинк был недоволен тем, что руководство приобрело форварда Александра Кокорина, а не Романа Павлюченко.
«История, которая хорошо описала бы Хиддинка в «Анжи»? Правда или нет — не знаю. В последний его сезон ему купили Кокорина, Ионова, уже был Ласина Траоре. Игра с «Локомотивом» на нашем новом стадионе. Закончили 2:2, один из мячей забил Павлюченко. Хиддинк позволил себе реплику: «Я же вас просил привезти мне Павлюченко, а вы мне кого? Всего-то Кокорина привезли». Эти слова очень сильно взбесили Керимова. Не исключено, что и из-за этого разлад начался», — приводит слова Лахиялова Sport24.
В январе 2011 года предприниматель Сулейман Керимов купил «Анжи», после чего в махачкалинский клуб перешли многие именитые игроки, в частности, форвард Самуэль Это`О и защитник Роберто Карлос. В 2016 году Керимов продал «Анжи».
- 28 февраля 2023
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