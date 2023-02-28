Шамиль Лахиялов: Гус Хиддинк не справился со своими обязанностями в «Анжи»

Экс-нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов вспомнил период выступлений за махачкалинский клуб, а также поделился мнением о бывшем наставнике команды Гусе Хиддинке, который тренировал дагестанский коллектив с 2012 по 2013 год.
«Керимов хотел, чтобы в «Анжи» всё было на высшем уровне. Просто не угадал с менеджментом. Ткаченко, Хиддинк…
За что я невзлюбил Гуса? Ему предоставили все условия, он не справился со своими обязанностями. В команде стали возникать группировки, разногласия. Он не объединил команду, не наладил атмосферу», — приводит слова Лахиялова Sport24.
В январе 2011 года предприниматель Сулейман Керимов купил «Анжи», после чего в махачкалинский клуб перешли многие именитые игроки, в частности, форвард Самуэль Это`О и защитник Роберто Карлос. В 2016 году Керимов продал «Анжи».
- 28 февраля 2023
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