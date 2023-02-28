Алдонин: России надо играть с теми, кто согласится. Не могу сказать, насколько силён Ирак

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча со сборной Ирака, о чём ранее писали некоторые СМИ. Сообщалось, что игра Россия — Ирак состоится 27 марта в Сочи.

«Хорошо, что матч с Ираком состоится у нас, в России. Не могу сказать, насколько это сильный соперник. Сейчас нельзя выбирать соперника, такой вопрос не стоит. Хорошо уже, что состоится товарищеская игра. Посмотрим на качество сборной России. Надо играть с теми, кто согласится», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Ирак занимает 68-е место в рейтинге ФИФА, расположившись между ЮАР и Черногорией. С ноября прошлого года команду возглавляет испанский специалист Хесус Касас, который перед этим на протяжении трёх с половиной лет был помощником Луиса Энрике в сборной своей страны.

Сборная России в ноябре 2022 года провела товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счётом 0:0.