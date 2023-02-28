Роман Шишкин: в «Локомотиве» видна работа Галактионова. У команды очень много плюсов

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин поделился эмоциями после ответной игры Кубка России, в которой красно-зелёные уступили «Спартаку» со счётом 4:2.

«Очень зрелищная игра, я давно таких игр не видел от этих команд – для многих это стало неожиданностью. Открытый футбол, качество футбола классное, две команды интересные – и «Спартак», и «Локомотив» выглядели очень достойно. И статистика команд об этом говорит, и само качество футбола!

Большое количество голов! Несмотря на то, что «Локомотив» проиграл эти две встречи, думаю, у команды было очень много плюсов. Видна работа Галактионова. Есть первые шаги, чтобы вернуться в чемпионате на прежние позиции. «Спартак» заслуженно победил, хорошо работал ромб, мобильная тройка впереди была: Игнатов — Зиньковский — Промес. Как мы видим, Квинси в прекрасной форме! Заслуженно «Спартак» победил», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.