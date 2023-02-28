Галактионов: Дзюба не давит авторитетом и не снижает креатив молодых игроков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не считает, что нападающий Артём Дзюба давит авторитетом на молодых футболистов клуба.

«Не слишком ли давит Дзюба авторитетом на молодых игроков, например, на Пиняева, Глушенкова, снижая их креатив? Абсолютно так не думаем. Мы всегда только поощряем их индивидуальные действия, креатив. Другой вопрос, что ребята только недавно пришли в коллектив, в любом случае идёт адаптация — и к требованиям нового тренерского штаба, и к взаимодействию с партнёрами. За две-три недели надо совместить и встраивание новичков, и коллективную игру, и результат. Это всё сложно, но мы над этим работаем. Надеемся, что в ближайших играх мы это увидим», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, ранее «Локомотив» уступил «Спартаку» (2:4) в ответном четвертьфинальном матче Кубка России и опустился в Путь регионов.