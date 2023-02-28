Защитник «Торпедо» Журавлев: может быть, мы все матчи сейчас выиграем? Все может быть

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев заявил, что московский клуб ещё может выбраться из зоны вылета Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.

«И что? Впереди ещё 13 игр. Может быть, мы сейчас все матчи выиграем? Всё может быть. Главное – верить в себя. Футболистам надо верить в их дело», — цитирует Журавлева «РБ Спорт».

Напомним, в московское «Торпедо» 26-летний Журавлёв перешел в минувшее зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за «Ахмат», «Уфу» и, по данным СМИ, у него было предложение от петербургского «Зенита». В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Юрий Журавлёв провёл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.