«Зенит» хотел арендовать защитника «Торпедо» Журавлёва, когда тот играл в «Уфе»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв рассказал, что, будучи игроком «Уфы», его хотел арендовать «Зенит».

«Мне агент говорил, что после того, как я перешёл в «Уфу» и сыграл там шесть игр, «Зенит» хотел взять меня в аренду. Не отпустил, потому что я там не играл бы. Я тогда только перешёл из ФНЛ, провёл шесть матчей и был «сырым» для «Зенита».

Не обидно, что упустил шанс попасть в топ-клуб? Может быть, это не упущенный шанс. Может, всё ещё впереди. Мне же не 40 лет, я не завершаю карьеру. О том варианте в тот момент я не знал. Что сейчас о нём жалеть?» — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».

26-летний Журавлёв перешёл в «Уфу» летом 2021 года из «Волгаря». Через год он перешёл в «Ахмат», а спустя полгода в грозненской команде перебрался в «Торпедо».