Болельщика, оскорбившего Винисиуса во время матча с «Мальоркой», оштрафовали на € 4 тыс.

Стало известно наказание болельщику, оскорбившего вингера мадридского «Реала» Винисиуса в матче 20-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Реал» (1:0), сообщает COPE.
Болельщика обязали выплатить штраф в размере € 4 тыс. Также ему будет запрещено посещать спортивные мероприятия в течение 12 месяцев. Во время матча болельщик назвал Винисиуса «обезьяной».
В нынешнем сезоне Винисиус неоднократно подвергается оскорблениям со стороны болельщиков, в том числе, на почве расизма. Футболист принял участие в 35 матчах «Реала» во всех турнирах, отметившись 18 голами и девятью результативными передачами. Его команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на семь очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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