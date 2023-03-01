Дзюба: понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

Российский футболист Артём Дзюба рассказал, как покинул санкт-петербургский «Зенит» летом 2022 года.
«Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. Ну там, что ты на это же не согласишься… У меня никаких обид, сразу, чтобы понимать, я прекрасно со всеми разошёлся. Кого-то понял, кого-то — нет. С Алексеем Борисовичем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период. Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Прекрасно к ребятам отношусь. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому своё», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.
- 1 марта 2023
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