«Мне даже не дали «обкакаться» самому». Дзюба — об игре за «Адана Демирспор»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о времени, проведённом в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Когда понял, что пора уходить? В какой-то момент у меня произошёл щелчок, что всё, наверное, это было после того, как я пропустил третью или четвёртую игру. Несколько раз говорил с Монтеллой и всё время слышал, что я топ, что всё получится, но снова не попадал в состав. В ситуации с Турцией у меня было в голове два сценария. Первый: я смогу забивать, докажу, что я настоящий бомбардир и могу играть не только в России. Второй сценарий, что я не смогу себя проявить, буду играть плохо, мало забивать, то есть «обкакаюсь» именно сам. Но произошёл третий сценарий, которого я вообще не ожидал, что мне даже шанса не дадут. Мне даже не дали «обкакаться» самому.

Я был одним из самых высокооплачиваемых игроков для них, начал неплохо, учитывая, что не играл три месяца, а потом просто без шансов. Почему? Я до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Суммарно он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.