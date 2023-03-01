Дивеев: не готов ехать в чемпионат Испании. Слишком убаюкивающий футбол для меня

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал мнение о чемпионате Испании.
«Почему слухи про Италию? Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю. Когда я был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберём, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснёшь, а потом бам – и гол». Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.
Мне хочется заниматься английским всё время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, я маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила, – ей понадобится. Её заставляю, а сам всё никак», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:
- 1 марта 2023
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:47
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:20
-
13:49
-
13:46
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:22
-
13:12
-
13:10
-
12:42
-
12:32
-
12:30
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:09
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
11:52
-
11:42
-
11:41
-
11:40