Дивеев: не готов ехать в чемпионат Испании. Слишком убаюкивающий футбол для меня

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал мнение о чемпионате Испании.

«Почему слухи про Италию? Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю. Когда я был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберём, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснёшь, а потом бам – и гол». Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

Мне хочется заниматься английским всё время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, я маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила, – ей понадобится. Её заставляю, а сам всё никак», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: