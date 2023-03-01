Источник: «Урал» выкупил полузащитника Сунгатулина у «Спартака» за 30 млн рублей
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«Урал» выкупил ранее арендованного у «Спартака» 21-летнего российского полузащитника Фаниля Сунгатулина за 30 млн рублей.
Клуб из Екатеринбурга выплатил 15 млн рублей за Сунгатулина сейчас, а ещё 15 млн заплатит ближайшим летом, несмотря на то что опция необязательного выкупа в контракте футболиста предусматривала выплату 60 млн рублей. Сделка также включает процент «Спартаку» за последующую продажу футболиста, сообщает Мetaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Сунгатулин провёл за «Урал» 13 матчей и не отметился результативными действиями. Также полузащитник сыграл в пяти матчах Фонбет Кубка России, не сумев отличиться.
После 17 туров «Урал» занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.
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