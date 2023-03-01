Кроос о победе Месси на The Best FIFA: это не стало неожиданностью. ЧМ играет важную роль

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси в номинации «Лучший игрок года» на премии The Best FIFA.

«В такой год, как этот, когда проходит чемпионат мира, этот турнир всегда играет важную роль, когда дело доходит до наград. На чемпионате мира он был заметным игроком, так что это не стало неожиданностью», – сказал немецкий полузащитник в подкасте Einfach mal Luppen.

Лионель Месси в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

В 2022 году Месси в составе Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, получив приз самому ценному игроку турнира. В финальном матче южноамериканцы победили команду Франции (3:3, 4:2 пен.).