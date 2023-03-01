Анчелотти: иметь Бензема в составе в решающий момент сезона — значит быть ближе к титулам

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии первого полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» рассказал о важности турнира, а также о своём нападающем — Кариме Бензема.
«Мы очень благодарны Кариму за то, что он сделал, а именно помог нам выиграть титулы в прошлом году. Надеюсь, мы сможем отблагодарить его и в этом сезоне, который проходит у него очень хорошо. Иметь Бензема в самый решающий момент сезона — значит быть ближе к титулам.
Кубок Испании — это соревнование, которое поначалу выглядит не самым важным, но когда ты уже играешь в полуфинале, оно становится таковым. На ранних этапах ты не всегда выставляешь лучшую команду, но когда трофей близок, это всегда важно. Всего 270 минут отделяют нас от титула. Ла Лига и Лига чемпионов — это уже другая история», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.
«Реал» вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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