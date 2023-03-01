Родриго Де Пауль рассказал, за что Месси назвал его «придурком» во время чемпионата мира

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о забавном случае во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси назвал своего товарища по команде придурком.

«После матча с Саудовской Аравией (1:2. — Прим. «Чемпионата») я написал на бумажке в комнате Месси, что 18 декабря мы станем чемпионами. Я не смог удержаться и сказал ему об этом после 1/8 финала. Я думал, что он будет счастлив, но когда он увидел это, он сказал мне: «Зачем ты мне это рассказал! Ты придурок! Теперь я прочитал это!» — приводит слова Де Пауля TyC Sports.

Сборная Аргентины смогла дойти до финала чемпионата мира в Катаре, который проходил 18 декабря 2022 года, где встретилась с командой Франции и одержала победу (3:3, 4:2 пен.).

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