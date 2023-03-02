«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Сегодня, 2 марта, завершался матч в рамках 1/8 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 54-й минуте открыл Мохамед Саид Бенрахма. Ему ассистировал Эмерсон. На 77-й минуте Наиф Агер отправил мяч в свои ворота, восстановив равенство на табло. На 90-й минуте Алехандро Гарначо вывел команду Эрика тен Хага вперёд, а спустя ещё пять минут Фред установил финальный счёт — 3:1.

Благодаря этой победе манкунианцы вышли в четвертьфинал Кубка Англии. Напомним, недавно «Красные дьяволы» обыграли в финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» со счётом 2:0.