Писарский: у футболистов абсолютно заслуженные зарплаты

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался на тему того, заслуживают ли футболисты больших зарплат. По мнению Писарского, оклады игроков вполне оправданы, а тем, кто считает иначе, стоит пожить под нагрузками футболистов.
«Прописаны ли в моём контракте отступные для «Зенита»? Я не могу об этом говорить, это же информация контракта.
Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их — все эти вещи они не учитывают. Правильно же?
Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату — они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».
- 2 марта 2023
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