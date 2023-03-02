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ФИФА примет участие в тендере на покупку «Стад де Франс» после ОИ-2024 в Париже

ФИФА примет участие в тендере на покупку «Стад де Франс» после ОИ-2024 в Париже
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Международная федерация футбола (ФИФА) планирует принять участие в тендере на покупку французского стадиона «Стад де Франс» после Олимпиады-2024, сообщает L'Equipe.
Президент ФИФА Джанни Инфантино обсуждал потенциальную покупку арены с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время встречи 15 февраля в Париже. Отмечается, что помогать ФИФА в переговорах с властями страны будет Ноэль Ле Гре, ушедший в отставку с поста президента Федерации футбола Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

«Стад де Франс» располагается в пригороде Парижа — Сен-Дени. Он был открыт за несколько месяцев до начала чемпионата мира 1998 года. Арена управляется частным консорциумом, концессия с которым действует до июня 2025 года. Стоимость стадиона оценивается в € 600 млн.

Напомним, «Стад де Франс» будет использоваться в качестве арены для проведения летней Олимпиады в Париже.

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Теги Футбол Франция ФИФА •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: L'Équipe

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