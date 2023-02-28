«Новый уровень бесстыдства». Реакция соцсетей на награждение ФИФА аналогом «Золотого мяча»

В Париже состоялась премия The Best, на которой ФИФА награждает лучших футболистов и футболисток года по своей же версии. Ещё до начала мероприятия стало известно, что представителей «Реала» на вечере не будет в знак протеста, а результаты якобы слили за несколько дней до торжества. Как оказалось позже, в это можно было поверить.

«Мартинес даже не был лучшим вратарём ЧМ. Абсолютная шутка»

Одну из первых наград получил лучший вратарь 2022 года. Им стал кипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В борьбе за этот приз он опередил Тибо Куртуа и Яссина Боно.

Казалось бы, Мартинес – чемпион мира 2022 года, отлично показавший себя в Катаре. Но в соцсетях часть болельщиков считает иначе.

«Мартинес даже не был лучшим вратарём на чемпионате мира, но при этом выигрывает приз лучшему голкиперу года по версии ФИФА. Абсолютная ошибка», – негодует пользователь @САС_Janty, приводя статистику, согласно которой лучшим в воротах на ЧМ-2022 стал Доминик Ливакович.

«Согласно ФИФА, Эми Мартинес лучше, чем Тибо Куртуа!» – злится болельщик @vini_ball, добавляя к своей реплике видео с сейвами бельгийского вратаря.

«Лицо Мбаппе, когда Мартинеса признали лучшим. Мы все Мбаппе» – иронизирует фанат @SuColegaaRM, прикрепляя к сообщению вот этот кадр из трансляции.

Килиан Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

«Бензема жаль, но победу в ЛЧ нельзя поставить выше победы на ЧМ»

Со званием лучшего игрока прошедшего года, коим стал Лионель Месси, всё проще: в соцсетях нет массового недовольства победой аргентинца. Даже фанаты Криштиану Роналду признают, что чемпионат мира в Катаре удался звёздному аргентинцу. Лео в своей номинации обошёл Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Но небольшой процент противников Месси всё же есть.

«Бензема жаль, но победу в Лиге чемпионов нельзя поставить выше победы на чемпионате мира», – уверен пользователь @Andy00fficial.

«Давать награду лучшего игрока года парню за то, что он забил четыре пенальти и выиграл турнир из семи матчей, против игроков, которые на протяжении года выступали лучше и последовательнее него – это новый уровень бесстыдства. Так что я не удивлён», – пишет юзер @Jknowsball.

«На этот раз Месси выиграл награду только потому, что ФИФА, по сути, сама её ему подарила», – к такому выводу пришел болельщик @cric_nerd2.

«Бензема проиграл Месси звание лучшего только потому, что у Лео было шесть голов в лиге, пять сфальсифицированных пенальти на ЧМ и выступление, которое даже не войдёт в топ-20 в истории ФИФА», – считает @stoneBatxx.

Лионель Месси с наградой Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Её ограбили!»

Хейт не прошёл и мимо футболисток. Лучшей по итогам 2022 года стала нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс. Но не все довольны, что выиграла именно она, а не Алекс Морган или Бет Мид.

«Путельяс пропустила половину сезона и проиграла финал Лиги чемпионов. А Бет Мид выиграла чемпионата Европы. Её ограбили!» – уверен @Joessportcards

Мид, Путельяс и Морган Фото: Getty Images

Кто получил другие награды

Лучшим тренером признали Лионеля Скалони (опередил Анчелотти и Гвардиолу), который выиграл ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины. Приз Fair Play получил защитник Лука Лочошвили, прямо на поле оказавший игроку противоположной команды первую помощь. Премию Пушкаша за лучший гол года вручили одноногому футболисту Марцину Олекси за точный удар «ножницами». У футболиста нет левой ноги по колено.

В сборную 2022 года по версии ФИФА вошли Куртуа, Канселу, ван Дейк, Хакими, Каземиро, Модрич, Де Брёйне, Месси, Мбаппе, Холанд и Бензема.