«Бавария» может рассмотреть продажу Сержа Гнабри и Лероя Зане летом
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Мюнхенская «Бавария» будет готова рассмотреть возможность продажи вингеров Сержа Гнабри и Лероя Зане в ближайшее трансферное окно.
В «Баварии» считают, что результаты игроков не соответствуют их зарплатам. Оба футболиста не показывают высокий уровень игры, по мнению руководителей клуба. После чемпионата мира в Катаре Гнабри и Зане перестали регулярно попадать в стартовый состав. Если ситуация не изменится, то «Бавария» не исключает продажи любого из них, если получит достаточно большое предложение, сообщает Bild.
В текущем сезоне Бундеслиги 27-летний Зане провёл 20 матчей, забил в них шесть голов и отдал три голевых передачи.
На счету 27-летнего Гнабри девять мячей и четыре результативных передачи в 22 матчах чемпионата Германии.
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