Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом в нижней сетке Кубка России

Роман Шишкин: я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом в нижней сетке Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал пару «Динамо» и «Зенита» в 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу (Путь регионов).

«Я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом в нижней сетке Кубка России. Питерцам будет непросто против «Динамо». У москвичей неплохая команда, способная побороться за проход дальше. Будет интересное и непредсказуемое противостояние. В Кубке может произойти всё что угодно», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России выглядят следующим образом:

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).

Новость по теме
Радимов — о жеребьёвке Кубка: если «Динамо» не прибавит в обороне, «Зенит» их снесёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023