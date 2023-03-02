Роман Шишкин: я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом в нижней сетке Кубка России

Бывший защитник московского «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал пару «Динамо» и «Зенита» в 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу (Путь регионов).

«Я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом в нижней сетке Кубка России. Питерцам будет непросто против «Динамо». У москвичей неплохая команда, способная побороться за проход дальше. Будет интересное и непредсказуемое противостояние. В Кубке может произойти всё что угодно», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России выглядят следующим образом:

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);

«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).