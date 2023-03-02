Тен Хаг — о квадрупле «Ман Юнайтед»: о таком могут рассуждать только мечтатели или фанаты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возможность достижения квадрупла по ходу нынешнего сезона — завоевания четырёх трофеев. В данный момент «красные дьяволы» завоевали Кубок лиги и сохраняют шансы на победу в трёх турнирах — Премьер-лиге, Лиге Европы и Кубке Англии.
«Мы не обсуждаем подобные вещи. Мы говорим только о следующей игре с «Ливерпулем», и это будет большой матч. Это будет интересная игра, в которой мы будем рады принять участие.
Только мечтатели или фанаты могут рассуждать о возможной победе в четырёх турнирах в этом сезоне. Это приятно, но не нам думать об этом. И игроки это прекрасно понимают, они достаточно опытны, чтобы не отвлекаться на подобные грёзы. Может быть, другие умеют мечтать, но мы нет», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
- 2 марта 2023
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