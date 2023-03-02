Фред рассказал, что изменилось в «Манчестер Юнайтед» с приходом тен Хага и новых игроков
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал, как главный тренер Эрик тен Хаг и совершённые клубом трансферы в летнее и зимнее трансферные окна положительно повлияли на команду.
«Летом и зимой пришли игроки с хорошим менталитетом, и теперь футболисты, которые были здесь раньше, меняются под их влиянием. Эрик тен Хаг принёс с собой много вещей, он привнёс в раздевалку особую энергию. Я не знаю, что изменилось, это вроде те же игроки, но их менталитет теперь другой.
Каждый минуту мы верим в то, что делаем, верим в свою игру. У нас есть менталитет, и теперь важно сохранить его, чтобы выиграть трофеи», — приводит слова Фреда Manchester Evening News.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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