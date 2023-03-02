Роман Широков назвал условие появления интриги в текущем сезоне РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что интрига в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги появится при условии того, что сине-бело-голубые начнут терять очки в первых матчах после зимнего перерыва.
«В нижней части турнирной таблицы точно есть интрига. Вверху? Наверное. Всё будет зависеть от того, как проведут первые три-четыре тура команды. Если «Зенит» будет терять очки, а «Спартак» нет, то интрига будет. Если, наоборот, то и интриги не будет», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» с 42 набранными очками после 17 сыгранных матчей. «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 36 заработанными очками.
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