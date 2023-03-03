Денис Бояринцев: у «Спартака» хорошие шансы дойти до финала Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил итоги жеребьевки Кубка России. Напомним, в полуфинале Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом».

«Сетка, как мне кажется, сделана больше под команды РПЛ. Клубам из низших дивизионов сложно добраться до четвертьфиналов. В целом, хорошая жеребьевка – хорошие пары образовались.

Что касается противостояния «Урала» и «Спартака», то «Урал» в последние годы традиционно удачно играет против «Спартака», но «красно-белые» уже совсем другие, чем были раньше – это заметно по матчам с «Локомотивом». «Спартак» находится в хорошей кондиции, поэтому «Уралу» будет непросто. У «красно-белых» хорошие шансы дойти до финала.

Думаю, что в финале с одной стороны сетки вполне может оказаться победитель пары «Зенит» — «Динамо», а со второй – либо «Спартак» либо ЦСКА", — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».