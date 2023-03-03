Александер-Арнольд: Рашфорд — игрок, у которого в арсенале много оружия

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 26-го тура английской Премьер-лиги в воскресенье, 5 марта. Начало игры — в 19:30 мск.
«Единственное, что действительно изменилось, это то, что в последнее время он, вероятно, забивал намного чаще. Но он тот же игрок, он всегда представляет угрозу, и я уверен, что он будет представлять угрозу в воскресенье. Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду её, она будет хорошим испытанием.
Как остановить Рашфорда? Это трудно. Он игрок, у которого в арсенале много оружия, но я думаю, что это скорее командная работа, это не будет игрой один на один. Их команда больше чем просто Маркус, идущий вперёд, это командное дело», — приводит слова Александера-Арнольда Sky Sports.
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