«Манчестер Юнайтед» проводит переговоры о продлении контракта с Де Хеа
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«Манчестер Юнайтед» и голкипер Давид Де Хеа обсуждают новый контракт.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры о продлении соглашения между английским клубом и испанцем продолжаются.
Сам 32-летний футболист хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Игрок выступает за клуб с 2011 года.
Напомним, 26 февраля завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Ньюкасл» и стал обладателем трофея. Для голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа этот матч стал памятным — испанец провёл рекордную в истории клуба 181-ю игру без пропущенных голов, побив предыдущее достижение Петера Шмейхеля (180).
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