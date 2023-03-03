«Манчестер Юнайтед» проводит переговоры о продлении контракта с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» и голкипер Давид Де Хеа обсуждают новый контракт.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры о продлении соглашения между английским клубом и испанцем продолжаются.

Сам 32-летний футболист хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Игрок выступает за клуб с 2011 года.

Напомним, 26 февраля завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Ньюкасл» и стал обладателем трофея. Для голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа этот матч стал памятным — испанец провёл рекордную в истории клуба 181-ю игру без пропущенных голов, побив предыдущее достижение Петера Шмейхеля (180).

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