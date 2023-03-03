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Слуцкий — о Чалове: то ли гений, то ли идиот

Слуцкий — о Чалове: то ли гений, то ли идиот
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал про неординарное мышление нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. В своё время специалист работал с форвардом в стане армейцев, однако их сотрудничество продлилось не слишком долго, ведь Слуцкий покинул ЦСКА.

«В чём главная проблема Фёдора Чалова? Попытаюсь правильно сформулировать… У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить [этот ход].

Поэтому, если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнёры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.

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