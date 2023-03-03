Артём Ребров: «Урал» — хороший соперник
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Команды встретятся в ближайшем туре РПЛ на «Открытие Банк Арене» (4 марта, 14:00 мск).
«Очень редко, но так бывает, что перед жеребьёвкой меня посещает чувство уверенности относительно того, какой соперник нам выпадет. «Урал» в 1/2 финала Кубка России был как раз тот самый случай. Ну что ж, хороший соперник! А уже завтра проведём генеральную репетицию в официальном матче чемпионата», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Напомним, в Кубке России «Спартак» и «Урал» первый матч сыграют в Москве 15 марта, а ответная встреча состоится в Екатеринбурге 4 апреля.
Тигр Чемп на матче «Локомотив» — «Спартак»:
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