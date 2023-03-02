Бикфалви: мы вернёмся с матча со «Спартаком» в Екатеринбург с хорошим результатом

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды встретятся в ближайшем туре РПЛ на «Открытие Банк Арене» (4 марта, 14:00 мск).

«Настроение хорошее. Мы знаем, что «Спартак» сейчас в неплохой форме, это доказала игра с «Локомотивом» в Кубке России. Мы должны выложиться на максимум. Уверен, что мы вернёмся домой с хорошим результатом», — сказал Бикфалви в эфире клубного канала.

Напомним, в Кубке России «Спартак» и «Урал» первый матч сыграют в Москве 15 марта, а ответная встреча состоится в Екатеринбурге 4 апреля.

По итогам жеребьёвки полуфинала Кубка России сформировались следующие полуфинальные пары:

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).