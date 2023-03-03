Чернов: за Пиняева и Глушенкова «Локо» заплатил «Крыльям» хорошие деньги — все в плюсе

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о переходе экс-игроков «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский «Локомотив».

«Как отнёсся к переходу Глушенкова и Пиняева в «Локо»? Они молодцы, если хотят конкурировать. Если они чувствуют, что могут потянуть этот уровень, то конечно, пускай играют в больших командах. Я думаю, что хорошие деньги за них заплатили «Крыльям», и все остались в плюсе», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Оба футболиста перешли в состав «Локомотива» в минувшее трансферное окно. Помимо них, состав железнодорожников пополнили форвард Артём Дзюба, защитник Игорь Смольников, а также голкипер Илья Лантратов.