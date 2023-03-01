Защитник «Спартака» Чернов рассказал, что хотел бы сыграть с ЦСКА в полуфинале Кубка

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что хочет встретиться с ЦСКА в полуфинале Кубка России. Ранее он выступал за красно-синих.

«На самом деле всё равно, с кем игры в следующем раунде Кубка. И с ЦСКА хочется сыграть, и с «Уралом». «Крылья Советов» — как ещё один вариант. Со всеми будет тяжело, поэтому без разницы. В Кубке ещё много команд, где я выступал. С радостью вернусь (улыбается)», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» и ЦСКА вышли в полуфинал Кубка России. Красно-синие по сумме двух игр 1/4 финала турнира одолели «Краснодар», а команда Гильермо Абаскаля дважды обыграли «Локомотив».

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