УЕФА запросил у Федерации футбола Испании информацию по судейскому делу «Барселоны»

Генеральный секретарь Федерации футбола Испании Андреу Кампс рассказал, что УЕФА запросил у организации всю информацию по делу бывшего руководителя судейского департамента Энрикеса Негрейры. Его обвиняют в незаконном получении средств от «Барселоны»: считается, что таким образом клуб мог «влиять на решение судей в Ла Лиге.
«Сообщаю вам, что в прошлую пятницу отдел УЕФА запросил полную информацию по этому вопросу. Из федерации мы отправили письмо с полной информацией, которая у нас была, и готовы оказать УЕФА любое содействие.
Информация является засекреченной. Изначально она будет передана судебным, правительственным и спортивным органам управления. Сейчас она не может быть обнародована», — приводит слова Кампса AS.
Сообщается, что «Барселону» не могут подвергнуть спортивным санкциям на турниры, проводимые в Испании, однако на клуб могут быть наложены санкции со стороны ФИФА и УЕФА.
Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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